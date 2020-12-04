Блогер Reeflay арестован по делу о смерти его подруги

Блогер Станислав Решетников в Раменском суде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Раменский городской суд Московской области отправил под арест блогера Станислава Решетникова (Reeflay), обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья подруге, сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

В СК напомнили, что Решетникову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, 2 декабря утром в доме блогера бригада скорой помощи констатировала смерть девушки - подруги Решетникова, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Вместе с тем, установлено, что во время стримов многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

По данным эксперта, у скончавшейся девушки были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Экспертиза еще не завершена.