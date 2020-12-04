Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат – также случаи после проведения вскрытия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Данные оперштаба и данные Росстата являются достоверными", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативные данные по случаям смертности людей, у которых был положительный ПЦР-тест. А Росстат позже собирает и уточняет данные, которые были собраны после проведения патологоанатомического вскрытия – в этом случае тоже может быть уточнен диагноз коронавирус как основная причина смерти.

"Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону", - подчеркнула Голикова.

По ее словам, российские органы власти "не скрывали данные по смертности" от коронваируса.