Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат – также случаи после проведения вскрытия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Данные оперштаба и данные Росстата являются достоверными", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативные данные по случаям смертности людей, у которых был положительный ПЦР-тест. А Росстат позже собирает и уточняет данные, которые были собраны после проведения патологоанатомического вскрытия – в этом случае тоже может быть уточнен диагноз коронавирус как основная причина смерти.

"Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону", - подчеркнула Голикова.

По ее словам, российские органы власти "не скрывали данные по смертности" от коронваируса.

Татьяна Голикова Росстат коронавирус

Новости по теме

Новости

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

Пандемия коронавируса

Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ

Голикова заявила о замедлении темпа распространения коронавируса в РФ

Блогер Reeflay арестован по делу о смерти его подруги

Блогер Reeflay арестован по делу о смерти его подруги
Пандемия коронавируса

В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов

В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов

Начало предустановки российского ПО на гаджеты предложили сдвинуть на 1 апреля

Начало предустановки российского ПО на гаджеты предложили сдвинуть на 1 апреля

Путин назвал выверенными решения об ограничениях в Рунете

Путин назвал выверенными решения об ограничениях в Рунете

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');