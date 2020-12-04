Семья убитого дочерями Хачатуряна разрешила возбудить дело против него

Родственники рассчитывают добиться его реабилитации в рамках дела о насилии против детей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по инициативе родственников убитого дочерями Михаила Хачатуряна отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против него, сообщила "Интерфаксу" адвокат родственников Хачатуряна Юлия Нитченко.

"В Басманный суд по нашей инициативе была подана жалоба об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы было проведено полное расследование в целях реабилитации. Постановление (по решению суда) отменено", - сказала Нитченко.

По ее словам, это сделано для того, чтобы в ходе нового расследования были опровергнуты сведения о насилии Хачатуряна над своими дочерями. В ходе нового дела сообщила адвокат, будут проведены новые допросы и экспертизы.

"На данный момент мотив убийства из личной неприязни пошатнулся, в ходе расследования будет установлено, были ли там факты насилия и действий сексуального характера. Ни один из свидетелей не может это подтвердить", - сказала Нитченко.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело следствие не стало в связи со смертью фигуранта (нереабилитирующее основание).

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.