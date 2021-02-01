Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер в понедельник.

Защита девушек просила вернуть дело для устранения противоречий в обвинительном заключении, а сторона потерпевших ссылалась, в частности, на отмену судом решения следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми.

Гособвинение просило суд оставить ходатайства сторон без удовлетворения, отметил адвокат.

Дело старших сестер Хачатурян поступило в Мосгорсуд летом прошлого года, и с тех пор участники процесса несколько раз собирались для того, чтобы приступить к отбору присяжных, но заседания откладывались по различным причинам. Выделенное дело младшей сестры находится на рассмотрении столичного Бутырского суда.

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Тогда задержали дочерейпогибшего: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их младшую 17-летнюю сестру.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема. Она может быть освобождена от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия над дочерьми. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ).

В декабре 2020 года родственники Хачатуряна обратились в суд с жалобой об отмене решения следствия, которая была удовлетворена. Близкие рассчитывают, что в ходе расследования будет доказана невиновность Хачатуряна и опровергнуты сведения о том, что он насиловал дочерей.

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.