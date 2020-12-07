В Приморье пациенты "ковидного" центра пожаловались на отсутствие отопления

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пациенты медицинского центра по лечению коронавирусной инфекции в городе Дальнегорске Приморского края вынуждены находиться в больнице без отопления, обогревателей, дверей и розеток, температура в помещении опускается до +10 градусов.

"У нас ни одна батарея не работает, не отапливается. У нас очень высокие потолки, мы столько не способны надышать. У нас нет дверей, обогреватель сгорел. В палате нет ни одной розетки, нет кнопки вызова медперсонала", - сообщает пациент госпиталя в комментарии к своему видео из стационара, опубликованному в телеграм-каналах.

Отмечается, что температура в больнице не превышает 15 градусов, а ночью она опускается до 10 градусов. Пациенты вынуждены спать в одежде.

В министерстве здравоохранения Приморья "Интерфаксу" заявили, что госпиталь был экстренно открыт на прошлой неделе, поскольку число госпитализируемых пациентов растет, а в прежнем отделении мест не хватало. Само здание дальнегорской больницы построено в 1950-ых годах, капитальный ремонт не проводился и запланирован на следующий год.

"При открытии госпиталя главной задачей было сделать кислородную разводку, обеспечить возможности оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Соответственно все остальные процессы пока проходят отладку. В частности, речь идет об отоплении. Сейчас в части здания оно действительно слабое, его недостаточно для обогрева палат", - отметили в ведомстве.

Сантехники пытались решить проблему, однако в итоге принято решение менять батареи и стояки. Рабочая группа найдена, на этой неделе начнется монтаж новой системы отопления.

"Пока в палатах устанавливаются электрические обогреватели. Также решается вопрос с обеспечением койко-мест постельными принадлежностями. Существующий резервный фонд медорганизации не был рассчитан на то количество пациентов, которое сейчас есть. В настоящее время фонд в экстренном порядке пополняется", - добавили в ведомстве.

Отсутствие дверей в палатах, уточнили в краевом Минздраве, отвечает санитарным нормам, так как в отделении интенсивной терапии они снимаются для быстрого оказания экстренной помощи.

"Вместо дверей будут висеть завесы, они закуплены и будут монтироваться на этой неделе", - отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, в Приморском крае зарегистрировано 236 заболевших за последние сутки, всего в регионе с начала пандемии заразились 23 551 человек.