Первая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила в Приморье

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанная центром имени Чумакова, поступила в Приморье, препарат будет использоваться преимущественно в мобильных прививочных пунктах, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Двухкомпонентная вакцина "КовиВак" имеет традиционные условия хранения +2-+8 градуса, поэтому ее будут использовать преимущественно мобильные прививочные бригады", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, поступление вакцин с традиционными условиями хранения позволит расширить мобильную форму работы по вакцинации - развернуть пункты в торговых центрах по аналогии с прививочной кампанией против гриппа.

В Приморский край поступило 1 тыс. 560 доз "КовиВака".

Всего с начала прививочной кампании Приморский край получил почти 120 тыс. комплектов вакцин. Для массовой вакцинации поступает препарат "Гам-КОВИД-Вак", в ограниченном количестве поставлен препарат "ЭпиВакКорона" - 2 тыс. 420 доз.

По данным оперативного штаба, первый компонент вакцины получили более 98 тыс. жителей края, более 66,9 тыс. человека завершили иммунизацию. При этом около 60% из общего числа - люди старшего возраста.