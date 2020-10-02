Более 750 медиков в Приморье переболели COVID-19

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Коронавирусом COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медицинских работников в Приморском крае, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По данным Минздрава края, за весь период пандемии 754 медработника краевых лечебных учреждений, в том числе станций скорой медицинской помощи, перенесли заболевание COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, из-за коронавируса изменилась маршрутизация доставки пациентов службой скорой медицинской помощи, это было связано с перепрофилированием медучреждений края под COVID-госпитали.

Новая маршрутизация госпитализации пациентов выстроена с учетом того, что ряд медучреждений края работает только с заразившимися коронавирусом пациентами. В зависимости от состояния пациента выбирается медучреждение, которое сейчас госпитализирует таких больных. В Минздраве отмечают, что во многом именно этот фактор послужил причиной долгого ожидания "скорой".

Все сотрудники скорой помощи, выезжающие к пациентам, используют средства индивидуальной защиты. После каждого вызова проводится дезинфекция салона автомобиля, аппаратуры. Однако нередко, выезжая к пациенту, бригада не знает о реальном состоянии больного и наличии у него инфекции.

Всего в Приморье коронавирусом заразились 11 898 человек. Выздоровели 10 272 пациента, 119 человек умерли. За сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19.