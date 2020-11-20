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Инфекционный центр обесточен во Владивостоке из-за метели

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Амбулаторный инфекционный центр на Черемуховой, 32 во Владивостоке временно приостановил работу из-за энергоаварии, в других медучреждениях перебои с электричеством и водой.

"Бюджетные медицинские организации Первомайского района Владивостока работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения. Амбулаторный инфекционный центр на Черемуховой, 32, временно приостановил работу", - сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

В пятницу в медицинских организациях Владивостока и Артема возникают перебои с энергоснабжением, подача электричества обеспечивается за счет генераторов.

Отмечается, что при необходимости в медучреждения подвозят бутилированную воду. Обеспечена поставка горячего питания в стационары.

"Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы - изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения", - отмечает пресс-служба со ссылкой на краевой Минздрав.

Как сообщалось, циклон в ночь на четверг принес во Владивосток дождь и сильный ветер, затем начался снег, который продолжается до сих пор.

Обледенение проводов и деревьев и ветер вызвали многочисленные энергоаварии. В одном из крупных районов города Чуркин, рухнула ЛЭП и он остается без света, наблюдаются перебои и в других районах города. По данным мэрии на вечер четверга без света в городе оставались более 90 тыс. жителей. ПО данным Минэнерго, без тепла остаются более 200 тыс. жителей.

Перинатальный центр и госпиталь для больных коронавирусом работают на резервных генераторах, днем энергетики планируют запитать эти учреждения по постоянной схеме.

Во Владивостоке введен режим ЧС.

Приморский край

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