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70% россиян заявили, что настало время экономить

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Практически половина россиян (46%) полагает, что сейчас лучше забрать деньги из банка, если таковые там имеются, а 70% считают, что сейчас лучше экономить и тратить по минимуму, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду "Интерфакс".

При этом более трети сограждан (36%) считают, что экономически рационально положить свободные средства на банковский вклад, отмечают социологи. По данным ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин (18%) затрудняется сказать, как оптимальнее было бы себя вести в нынешней ситуации.

В России45% россиян заявили, что лучше забрать деньги с банковских вкладовЧитать подробнее

Исследование показало, что 70% респондентов считают, что сейчас лучше тратить деньги по минимуму и стараться сохранить максимально большую сумму на будущее, а каждый пятый (21%) предпочитает побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. Затрудняются определиться с тем, какой режим денежных трат лучше, 9% респондентов.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 25 октября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

24 сентября ВЦИОМ проводил похожий опрос. Тогда выяснилось, что забрать деньги с банковских вкладов, если таковые там имеются, считают самым удачным вариантом 45% россиян. Каждый третий россиянин (35%) полагал, что наиболее разумным шагом является размещение свободных средств в виде банковского вклада. Каждый пятый не знал, какая модель поведения наиболее рациональна.

ВЦИОМ

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