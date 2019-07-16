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ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23% респондентов. На втором месте - накопления наличными (в рублях или иностранной валюте). На третьем - инвестиции в недвижимость, использовать их для обеспечения своей старости собирается 18% опрошенных.

Что касается осведомленности россиян об источниках дополнительных доходов, на первом месте снова оказались банковские вклады. Каждый пятый россиянин что-то слышал о варианте с покупкой золота, акций и облигаций, а 17% осведомлены об индивидуальном инвестиционном счете.

ВЦИОМ

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