Преподаватель омского вуза перевел мошенникам более 900 тыс. рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске выясняют обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого преподаватель одного из местных вузов лишился более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Омску.

Мужчине позвонили из банка и сообщили, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить на него кредит в 250 тыс. рублей. После этого на связь с ним вышел якобы оперуполномоченный полиции и убедил его в правильности действий сотрудника службы безопасности банка, предупредив об ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

"Чтобы закрыть якобы оформленный на него кредит, потерпевший в течение двух дней оформил несколько займов, после чего перевел на "скрытые счета" все деньги и ни разу не задумался, что сумма в 900 тыс. рублей намного превышает изначально заявленную. Звонившие постоянно настаивали на новых банковских займах, объясняя это опасной финансовой ситуацией", - говорится в сообщении.

В полицию работник вуза обратился после того, как пришел в отделение банка и узнал, что никакого нового счета, куда якобы переводились денежные средства, нет.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).