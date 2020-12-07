Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:10Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Преподаватель омского вуза перевел мошенникам более 900 тыс. рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске выясняют обстоятельства дистанционного мошенничества, в результате которого преподаватель одного из местных вузов лишился более 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Омску.

Мужчине позвонили из банка и сообщили, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить на него кредит в 250 тыс. рублей. После этого на связь с ним вышел якобы оперуполномоченный полиции и убедил его в правильности действий сотрудника службы безопасности банка, предупредив об ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

"Чтобы закрыть якобы оформленный на него кредит, потерпевший в течение двух дней оформил несколько займов, после чего перевел на "скрытые счета" все деньги и ни разу не задумался, что сумма в 900 тыс. рублей намного превышает изначально заявленную. Звонившие постоянно настаивали на новых банковских займах, объясняя это опасной финансовой ситуацией", - говорится в сообщении.

В полицию работник вуза обратился после того, как пришел в отделение банка и узнал, что никакого нового счета, куда якобы переводились денежные средства, нет.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Омск

Новости по теме

Новости

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Пандемия коронавируса

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');