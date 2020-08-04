Мошенники выманили у омича всю недвижимость и фирму его любовницы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Омские полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве более чем на 60 млн руб., возбужденного после того, как члены так называемой школы духовного развития выманили у жителя Омска всю недвижимость и фирму его гражданской жены, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во вторник.

По данным материалов уголовного дела, в 2017 году с заявлением в полицию обратилась 49-летняя директор крупной омской сети магазинов по продаже мобильных телефонов и сим-карт. "По возвращении из долгосрочной поездки за рубеж она узнала о том, что вся принадлежащая ей недвижимость, автомобиль, а также уставной капитал предприятия проданы третьим лицам", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала следователям, что во время ее отсутствия имуществом по нотариальной доверенности распоряжался ее 56-летний сожитель. "Пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего у гражданского мужа, заявительница при встрече буквально не узнала его. С ее слов, мужчина стал вести себя неадекватно, имел неопрятный внешний вид и избегал общения с ней. При этом ранее отношения в паре были хорошие, женщина полностью доверяла ему и не боялась на время поездок поручать руководство деятельностью организации", - отмечает пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью выяснили, что в период с сентября 2015 года по июль 2017-го мужчина посещал семинары в так называемой школе духовного развития. Супруге же говорил, что посещает бухгалтерские курсы. Официально организация зарегистрирована не была, и посещали ее только знакомые между собой люди - порядка 30 человек.

Узнав о том, что один из посетителей духовной школы на время отсутствия супруги распоряжается сетью магазинов, автомобилем BMW-Х5 и проживает в коттедже, организатор занятий рассказала об этом своей "ученице", а та, в свою очередь, сожителю, с которым они и решили завладеть правом на имущество и управление фирмой.

Для этого они привлекли еще одну "ученицу" и руководителя школы. Злоумышленники стали внушать мужчине, что он "избранный", а его сожительница и все материальные ценности не дают ему духовно расти, отрицательно на него влияют, и он может умереть, если от всего этого не избавится.

"Уже через год, в результате непрерывного психического и психологического воздействия, мужчина согласился продать всю недвижимость (5 нежилых помещений в Омске и районах области, гаражный бокс и принадлежащий ему и его сожительнице коттедж), автомобиль и 100% доли в уставном капитале фирмы третьим лицам. Все сделки купли-продажи были оформлены с использованием его же денежных средств, стоимость имущества во всех случаях была занижена в разы, а стоимость уставного капитала организации - в тысячу раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем имущество перепродавалось, а все вырученные деньги фигуранты забирали себе. Кроме того они завладели личными вещами потерпевших - одеждой и обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой.

Общая сумма материального ущерба, причиненного пострадавшей бизнес-леди, составила более 55 млн руб., ее сожителю - более 7 млн руб. А постоянное воздействие на мужчину со стороны подозреваемых вызвало у него психическое расстройство, что было подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Все подозреваемые были задержаны полицейскими в 2017 году, одна из них - руководитель школы - в следующем году скончалась. В полиции отметили, что позже потерпевшим все же удалось вернуть недвижимое имущество - сделки купли-продажи были признаны судом недействительными.

Во время предварительного расследования одна из подозреваемых заключила со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении двух других фигурантов в настоящее время направлено в суд. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба регионального управления МВД.