Песков не в курсе подробностей о похоронах убийцы учителя Пати

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не знает, действительно ли выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, которого обвиняют в убийстве под Парижем учителя Самюэля Пати, был похоронен недавно на родине родителей.

Его спросили, считают ли в Кремле прошедшие "с некоторыми почестями" похороны Анзорова возможным оправданием терроризма.

"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли, - ответил Песков. - Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию".

"Фонтанка.ру" сообщила, что Анзорова 6 декабря похоронили с почестями в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Издание сослалось на многочисленные публикации видеозаписей церемони и во "ВКонтакте". По сведениям "Фонтанки", родственники перевезли тело убитого через Турцию.

По версии французского следствия, 16 октября 18-летний чеченец, убил и обезглавил Самюэля Пати, учителя истории, географии и обществоведения из города Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Поводом для убийства стала информация о том, что учитель объяснял принцип свободы слова на примере в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда. Это обстоятельство возмутило отца одной из учениц, которая на этих занятиях не присутствовала, он через интернет призывал верующих наказать Пати.

Анзоров был убит при задержании.

По делу об убийстве учителя проходят 14 фигурантов, в том числе школьники, показавшие подозреваемому Пати, когда тот вышел из колледжа.