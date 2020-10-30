Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил российские СМИ об ответственности за оскорбление чувств верующих и попросил воздержаться от подобных публикаций.

Служба напомнила, что материалы, затрагивающие чувства верующих, противоречат морально-нравственным, этическим и культурным нормам, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий.

Также подобные публикации нарушают закон.

Ведомство отметило, что распространение в СМИ таких материалов считается "оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О СМИ" и "О противодействии экстремистской деятельности"

Роскомнадзор попросил все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.

"Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - пообещало ведомство.

16 октября в пригороде Парижа был убит и обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя принцип свободы выражения. свободе слова. Его убил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, его застрелили полицейские.

После убийств учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал усилить контроль за мечетями во Франции и бороться с радикальными исламистами. Его заявления и последовавшие публикации в сатирическом журнале Charlie Hebdo вызвали недовольство мусульман во всем мире.

29 октября выходец из Туниса зарезал трех человек в базилике Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне полицейские застрелили мужчину с ножом, который угрожал прохожим и кричал "Аллах акбар". В тот же день охранник консульства Франции в Джидде был ранен в результате нападения.