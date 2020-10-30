Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы
Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) предупредил российские СМИ об ответственности за оскорбление чувств верующих и попросил воздержаться от подобных публикаций.

Служба напомнила, что материалы, затрагивающие чувства верующих, противоречат морально-нравственным, этическим и культурным нормам, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий.

Также подобные публикации нарушают закон.

Ведомство отметило, что распространение в СМИ таких материалов считается "оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О СМИ" и "О противодействии экстремистской деятельности"

Роскомнадзор попросил все российские СМИ воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства.

"Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться", - пообещало ведомство.

16 октября в пригороде Парижа был убит и обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя принцип свободы выражения. свободе слова. Его убил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, его застрелили полицейские.

После убийств учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал усилить контроль за мечетями во Франции и бороться с радикальными исламистами. Его заявления и последовавшие публикации в сатирическом журнале Charlie Hebdo вызвали недовольство мусульман во всем мире.

29 октября выходец из Туниса зарезал трех человек в базилике Нотр-Дам в Ницце. В Авиньоне полицейские застрелили мужчину с ножом, который угрожал прохожим и кричал "Аллах акбар". В тот же день охранник консульства Франции в Джидде был ранен в результате нападения.

Нападение на церковь в Ницце

11
Роскомнадзор Франция Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Навальный попал в больницу

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии
Навальный попал в больницу

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что контроль над COVID может установить только вакцина

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом

Россия и мир. Сессия 1. Выборы в США

Россия и мир. Сессия 1. Выборы в США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');