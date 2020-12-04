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Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку

Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Стамбула подтвердила в пятницу вечером задержание двух граждан РФ и одного гражданина Турции за несанкционированную съемку близ объекта по производству беспилотников.

"Полиция Стамбула 3 декабря 2020 года задержала двух граждан РФ - И.М и А.П., а также - гражданина Турции... после того, как обнаружила, что они проводят съемку, не имея на нее разрешения, близ центра по разработке и производству беспилотников", - говорится в сообщении городских властей.

В сообщении отмечается, что срок содержания задержанных под стражей продлили.

"Постановлением главного прокурора срок содержания под стражей был продлен на три дня", - поясняет администрация Стамбула. Обычно в Турции подозреваемых изначально оставляют под стражей на сутки. Плюс до 12 часов отводится для обращения в суд.

Ранее в пятницу телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции.

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Там отмечается, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат".

В опубликованном в аккаунте МИД РФ в "Фейсбуке" сообщении уточняется, что в последний раз полноценный контакт с журналистами был накануне в 12:22, тогда россияне сообщили, "что их задерживают неизвестные и куда-то ведут".

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - подчеркнули на Смоленской площади.

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