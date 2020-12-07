Песков надеется, что задержанных в Турции журналистов НТВ вскоре отпустят

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной, мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. И мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, РФ будет принимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам.

Отвечая на вопрос, расценивает ли Россия эти действия Турции как недружественный шаг, Песков сказал, что "мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины".

В пятницу телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Турции. "Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорилось в сообщении пресс-службы НТВ.

Там отмечалось, что в 21:00 Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат".

В сообщении МИД РФ в фейсбуке уточняется, что в последний раз полноценный контакт с журналистами был накануне в 12:22, тогда россияне сообщили, "что их задерживают неизвестные и куда-то ведут".

"Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - отметили на Смоленской площади.

Вечером 4 декабря администрация Стамбула подтвердила задержание двух граждан РФ и одного гражданина Турции за несанкционированную съемку близ объекта по производству беспилотников. В сообщении отмечается, что срок содержания задержанных под стражей продлили на три дня. Обычно в Турции подозреваемых изначально оставляют под стражей на сутки, плюс до 12 часов отводится для обращения в суд.