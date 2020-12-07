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Единороссы поддержат законопроект о статусе иноагента для физлиц

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU -Совет президиума думской фракции "Единая Россия" в понедельник одобрил законопроект о признании иностранными агентами физических лиц и общественных объединений, занимающихся политикой при поддержке из-за рубежа, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Источник агентства во фракции уточнил, что депутаты могут рассмотреть этот законопроект 8 декабря.

7 декабря комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала Госдуму отклонить новые законопроекты об НКО. По ее мнению, принятие этих законов усугубит "и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО", нанесет ущерб гражданскому обществу и ограничит свободу слова, собраний и объединений.

Законопроект № 1057914-7 предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Авторы поправок - депутаты и сенаторы - предлагают уточнить, какие именно физлица могут быть признаны иноагентами, которые должны в России проходить регистрацию. Таковыми предлагается считать тех, кто в России занимается политической деятельностью и/или целенаправленно собирает сведения в области военной, военной-технической деятельности России, получение которых иностранным источникам может быть использовано против безопасности государства.

При этом такая "деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

Кроме того, согласно законопроекту, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием на то, что лицо - НКО, общественное объединение или физического лицо - исполняет функции иностранного агента.

Предлагается обязать НКО, включенные в "реестр иностранных агентов", представлять в министерство юстиции программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).

Единая Россия Андрей Исаев Госдума Дунья Миятович Совет Европы иноагенты

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