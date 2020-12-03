Минюст предложил ввести статус иноагента для коммерческих организаций

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ предлагает применять статус "иностранный агент" не только к некоммерческим организациям (НКО), но и к коммерческим, в том числе к обществам с ограниченной ответственностью.

"Мы сейчас говорим только о некоммерческих организациях. В законе FARA (закон США об иностранных агентах - ИФ) - любая организация, в том числе и коммерческая. А что, если ООО получает деньги, занимается политикой - это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет", - сказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг.

Он добавил, что сейчас закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. Между тем, по словам Свириденко, тема "гораздо глубже, гораздо сложнее", и речь должна идти не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях.

"И я думаю, что в будущей концепции возможного закона нужно будет применять "материальное благо", не обязательно деньги", - сказал он.

"Поэтому, мне кажется, ограничивать субъектом не нужно, ограничивать финансами - не нужно. Это любая деятельность, любое финансирование, любые блага. Но это, я думаю, вопрос будущего", - добавил Свириденко.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ранее в четверг рекомендовал нижней палате поддержать в первом чтении законопроект о мерах противодействия угрозам национальной безопасности, который предполагает возможность наделения статусом иноагента общественных объединений и физических лиц.