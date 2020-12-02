Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

Правительство одобрило поправки о статусе иноагента для незарегистрированных организаций

Правительство одобрило поправки о статусе иноагента для незарегистрированных организаций
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство дало одобрительный отзыв, не содержащий нареканий, на законопроект №1057914-7, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица.

Законопроект предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой. Это возможно, если они занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа.

Законопроект 18 ноября внесли в Госдуму парламентарии во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Поводом для внесения этой и других инициатив Климов ранее назвал "непрекращающиеся попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России".

правительство Госдума Андрей Климов Василий Пискарев Совет Федерации

Новости по теме

Новости

Сенаторы одобрили закон об "удаленке"

Сенаторы одобрили закон об "удаленке"

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

Матвиенко ушла на самоизоляцию

МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

МВД РФ собралось допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

"Алые паруса" уходят с рынка

Пандемия коронавируса

Кудрин заболел коронавирусом

Кудрин заболел коронавирусом

СМИ узнали о планах "Роснефти" купить Пайяху у Худайнатова

КБ "Стрелка" бесплатно поможет мэрии Якутска организовать будущий офис

ОП предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');