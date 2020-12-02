Правительство одобрило поправки о статусе иноагента для незарегистрированных организаций

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство дало одобрительный отзыв, не содержащий нареканий, на законопроект №1057914-7, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения, не имеющие регистрации в виде юридического лица.

Законопроект предполагает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой. Это возможно, если они занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа.

Законопроект 18 ноября внесли в Госдуму парламентарии во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Поводом для внесения этой и других инициатив Климов ранее назвал "непрекращающиеся попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России".