В Думе одобрили идею Минюста ограничить срок регистрации для иноагентов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поблагодарил Минюст "за подсказку" законодательно ограничить сроки, в которые НКО, общественное объединение или физлицо должны зарегистрироваться в качестве иноагента.

Он предложил обдумать поправку об ограничении сроков перед вторым чтением законопроекта №1057914-7 о возможности наделения статусом иноагента незарегистрированных общественных объединений и физических лиц. Законопроект прошел рассмотрение в комитете Пискарева перед первым чтением и был одобрен. Первое чтение может состояться 8 декабря.

На отсутствие ограничения по срокам депутатам указал замминистра юстиции Олег Свириденко. Он отметил, что в США такое ограничение есть - "к тебе могут прийти и кое-куда отвести", а в России же такого ограничения нет, поэтому "желание добровольно регистрироваться - оно вялотекущее".

В целом, по словам Свириденко, российское законодательство об иностранных агентах более либеральное, чем законодательство США: "Анализируя все законодательство, мы видим, что мы намного-намного отстаем".