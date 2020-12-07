Карелия стала лидером по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ остается напряженной, набольшее количество заболевших выявляется в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На эти регионы приходится 40% от общего количества заболевших.

При этом из всех регионов РФ позицию лидера по уровню заболеваемости по-прежнему сохраняет Карелия, где показатель составляет 75,7 на 100 тыс. населения.

"Мы выполнили специально командировку с целью оказания организационно-методической помощи в Карелии, сегодня недочёты устраняются. Но главное, что было - это несвоевременность введения мер ограничения", - уточнила Попова.

В Москве и Санкт-Петербурге среднесуточные показатели составляют 18,8 на 100 тыс. населения.

По данным оперативного штаба на понедельник суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 142 случая за сутки.