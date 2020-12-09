Минкультуры утвердило закрытие музеев и театров Петербурга на праздники

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге подведомственные Минкультуры РФ музеи, театры и концертные залы будут закрыты для посетителей с 30 декабря по 10 января 2021 года из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующий приказ министра культуры Ольги Любимовой опубликован на сайте министерства.

Согласно приказу, до 15 января все подведомственные министерству музеи также должны согласовать с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей - не более 50 человек.

Театрам и филармониям необходимо до 29 декабря приостановить посещение для детей до 16 лет. Кроме того, необходимо ограничить максимальную заполняемость зала до 25%.

О соответствующих ограничительных мерах власти Санкт-Петербурга объявили 2 декабря. Приказ Минкультуры РФ является юридическим оформлением решений, принятых властями Северной столицы, применительно к учреждениям культуры федерального подчинения.