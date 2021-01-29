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Барам и ресторанам Петербурга снова разрешили работать по ночам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга с 30 января отменила запрет на работу общепита в ночное время, сообщила пресс-служба администрации.

"Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", - говорится в сообщении.

Также с 30 января в Петербурге разрешили увеличить предельную заполняемость залов при проведении культурных и зрелищных мероприятий в кино, театрах, цирке и концертных залах до 50%. Такое же ограничение введено и для спортивных мероприятий, но на них численность зрителей не должна превышать 15 000 человек.

С субботы также открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более 1 человека.

Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий.

В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.

С начала декабря общепит в городе мог работать только днем. Перед новогодними каникулами власти Петербурга призвали иногородних туристов не приезжать в город.

С 25 декабря ресторанам и кафе разрешили открыть зимние террасы. С 4 января часы работы общепита расширили с 6 часов до 23 часов вместо 6-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
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