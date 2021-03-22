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Прививающимся вакциной центра Чумакова разрешили алкоголь

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов разрешил принимать алкоголь после прививки вакциной центра "КовиВак".

"Мы не знаем каких-либо ограничений, необходимости подготовки. Рискну сказать, что алкоголь принимать можно. Вопрос его количества и объема - это вопрос к человеку, к вакцине это никакого оношения не имеет", - сказал Ишмухаметов в интервью "России 24".

Ранее российские власти заявляли, что перед и после прививок от коронавируса необходимо воздерживаться от принятия алкоголя. Назывались сроки от нескольких дней до нескольких недель.

Между тем глава разработавшего "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также отрицал необходимость полного отказа от алкоголя, а говорил о "разумной дозе".

Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
центр им. Чумакова КовиВак

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