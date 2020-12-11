Мишустин поручил за сутки проработать соглашения по сдерживанию цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары.

Согласно поручениям, ФАС в течение суток должна представить в Минсельхоз предложения по содержанию и основным параметрам соглашения между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями и регулятором рынка с учетом соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о торговой деятельности.

Как сообщается в пресс-релизе, для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения.

Задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент РФ Владимир Путин.

По результатам совещания Минсельхоз должен представить в правительство доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в кабмин проекты конкретных нормативных актов.

По результатам совещания также принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития.

Для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит подготовить "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы. Срок выполнения этой работы – 15 января.

За ситуацией с ценами на продукты Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, сообщается в пресс-релизе.