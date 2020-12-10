Путин не увидел в гибели журналистки Славиной вины следствия

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о журналистке Ирине Славиной, покончившей с собой после обыска. Глава государства пришел к выводу, что трагедия не была связана со злоупотреблениями следствия.

Мысловский в ходе встречи сообщил главе государства об абсолютном непрофессионализме, по его мнению, следователя, который проводил обыск у Славиной, и его руководства. Он упомянул привлечение спецназа и выламывание дверей. Он также обратил внимание, что следователи отрицали наличие связи обыска и самоубийства Славиной, которая была свидетелем по делу.

Выслушав рассказ Мысловского о случае со Славиной, президент решил уточнить его детали. "Вы привели несколько конкретных примеров, в том числе, связанный с суицидом, к сожалению, с этой трагедией, человек погиб. Славина, да, ее фамилия? Что там, против нее что, возбудили уголовное дело?" - поинтересовался Путин.

Услышав, что Славина проходила лишь как свидетель по уголовному делу, президент сказал: "Я тогда не понимаю, что было причиной для суицида, если она не была даже объектом дела".

В ответ Мысловский обратил внимание на ее непростое психическое состояние. "То есть, вы сказали, что она была психически неуравновешенным человеком...", - заметил Путин.

"Конечно... Просто следователь должен думать прежде, чем что-то делать. А их сразу начинают защищать", - ответил правозащитник.

"То есть, это не связано напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания", - пришел к выводу президент. "Нет, это связано с чисто человеческим фактором", - ответил Мысловский.

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