Суд прекратил преследование Ирины Славиной по делу о фейке о COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Нижегородский районный суд прекратил административное дело в отношении главного редактора "Koza.Press" Ирины Славиной в связи с ее смертью, сообщил ее адвокат Евгений Губин. Он оспаривал штраф мирового судьи за якобы недостоверную информацию о коронавирусе.

"Мы просили прекратить дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, однако суд прекратил дело в связи со смертью Ирины", - сказал Губин.

Ранее глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что мировой судья судебного участка №8 Нижегородского района оштрафовал журналистку на 65 000 рублей по ч.9 ст.13.15 КоАП. Судья счел фейком публикацию "Koza.Press" от 24 марта о том, что один из руководителей Академии самбо в городе Кстово Нижегородской области контактировал с десятками людей, в том числе с посетителями Академии, являясь заболевшим коронавирусом".

В полиции тогда получили ответ из Кстовской центральной райбольницы о том, что "пациент находился по месту жительства с соблюдением мер режима самоизоляции, на рабочем месте и других общественных местах он не появлялся". Полицейские решили, что Славина "распространила заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверной", тем самым "создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан".

Славина покончила с собой в центре Нижнего Новгорода 2 октября. Днем ранее у нее дома прошел обыск по делу о нежелательной организации, оперативники изъяли у семьи технику и носители информации. В СК по Нижегородской области затем указали, что смерть Славиной нельзя связывать с обыском, поскольку по этому делу она была только свидетелем.