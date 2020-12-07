Следствие снова отказалось возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы по итогам проверки в связи с самоубийством главного редактора нижегородского сайта KozaPress Ирины Славиной вновь приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи погибшей журналистки.

"Да, это так. Он (отказ в возбуждении дела - ИФ) идентичен предыдущему", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Собеседник агентства также сообщил, что данное решение будет обжаловано: "Да, после ознакомления с материалом проверки будем обжаловать в обязательном порядке".

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по этому поводу со стороны СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее со ссылкой на Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

Главред нижегородского издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября покончила с собой у здания нижегородской полиции.

Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.

Похороны журналистки прошли 6 октября.