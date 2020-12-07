Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Следствие снова отказалось возбуждать дело о гибели Ирины Славиной

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы по итогам проверки в связи с самоубийством главного редактора нижегородского сайта KozaPress Ирины Славиной вновь приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи погибшей журналистки.

"Да, это так. Он (отказ в возбуждении дела - ИФ) идентичен предыдущему", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Собеседник агентства также сообщил, что данное решение будет обжаловано: "Да, после ознакомления с материалом проверки будем обжаловать в обязательном порядке".

В РоссииДочь погибшей журналистки Славиной продолжит работу материЧитать подробнее

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по этому поводу со стороны СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее со ссылкой на Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

Главред нижегородского издания "KozaPress" Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября покончила с собой у здания нижегородской полиции.

Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.

Похороны журналистки прошли 6 октября.

Ирина Славина KozaPress

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2020

YouTube назвал самые популярные видео 2020 года

МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Политолог Соловей арестован на 10 суток

Пандемия коронавируса

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

"Ростех" опроверг данные о падении российского экспорта вооружений

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Трутнев предложил называть жителей Аляски "гражданами Российской империи"

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');