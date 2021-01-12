СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

Стихийный мемориал памяти Ирины Славиной в Нижнем Новгороде Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возобновили проверку в связи с самоубийством главного редактора нижегородского сайта KozaPress Ирины Славиной. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи погибшей журналистки. Ранее было вынесено два решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

"Вчера мы узнали об этом, но когда отменено (предыдущее решение об отказе в возбуждении дела - ИФ), я сказать точно не могу. Соответствующее процессуальное решение еще не на руках у нас", - сообщил собеседник агентства.

Главред нижегородского издания KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина) 2 октября 2020 года покончила с собой у здания нижегородской полиции.

Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске по делу о нежелательной организации. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.

Со ссылкой на адвоката Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки.