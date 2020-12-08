Члены СПЧ попросят Путина об изменении статьи о госизмене

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) на встрече с главой государства намерены просить его о переработке статьи "государственная измена", а именно, чтобы новая редакция предусматривала уголовное преследование только тех лиц, которые имеют доступ к секретным сведениям.

"Мы с моей коллегой Екатериной Винокуровой намерены попросить президента дать поручение проработать изменения в статью "государственная измена", в частности, чтобы к уголовной ответственности привлекались только те лица, которые имеют доступ к гостайне", - сказала "Интерфаксу" член СПЧ Ева Меркачева.

Она отметила, что в настоящее время состав статьи очень не конкретизирован, и в принципе ставит под угрозу людей, общающихся с иностранцами, причем как по личной, так и по служебной необходимости.

"Многие люди даже не знают, являются ли обсуждаемая ими информация гостайной или нет, и поэтому жертвами (статьи "госизмена") часто становятся журналисты и ученые", - сказала Меркачева.

В качестве примера правозащитницы намерены привести президенту дело журналиста Ивана Сафронова. "Мы ничего не знаем про это дело и есть основания предполагать, что его уголовное преследование ведется как раз из-за расплывчивости формулировки. Я не исключаю, что может на него и выходили какие-то люди, но журналист действительно понятия не имеет, что является гостайной, а что нет, и я совершенно уверена, что ученных и журналистов спецслужбы должны оберегать от подозрительных контактов", - отметила представитель СПЧ.

В свою очередь Екатерина Винокурова в беседе с "Интерфаксом" заявила, что намерена затронуть все проблемные вопросы по "делу Сафронова".

"Проблема, что дело Сафронова идет в закрытом режиме, и мы не понимаем, что он совершил. Это нарушается принцип открытости и состязательности процесса. При этом есть дела, где можно засекретить отдельные документы, но фабула становится известной. Я собираюсь затронуть все аспекты - что в этой ситуации не так", - сказала Винокурова.

Также она выразила мнение, что из-за размытости статьи за госизмену в настоящее время "можно посадить всех журналистов, имеющих знакомых иностранцев, весь СПЧ и много других граждан". По ее мнению, статья нуждается в переработке с привлечением экспертов и законодателей.

Винокурова напомнила, о деле жительницы Сочи Оксаны Севастиди, которая отправила знакомому в Грузию сообщение о передвижение российских войск в Абхазию и была осуждена за госизмену, а потом помилована президентом.

"То есть, сведения, представляющие гостайну, могут находиться в открытом доступе. А поскольку сведения, представляющие гостайну, являются засекреченными, человек не знает, разглашает ли он тайну или нет", - сказала член СПЧ.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.