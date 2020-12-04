Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

ФСБ и ГРУ проверят источники Ивана Сафронова

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следствие назначило компьютерную экспертизу по уголовному делу в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уголовному делу в отношении Сафронова назначена компьютерная экспертиза, которую будет проводить ЦИБ ФСБ (Центр информационной безопасности - ИФ). Экспертиза должна проверить, использовал ли Сафронов для получения информации, передача которой ему инкриминируется, открытые источники", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, по делу Сафронова назначена экспертиза для определения степени секретности и достоверности тех сведений, которые он якобы передал представителю иностранной разведки и которые следствие считает содержащими государственную тайну. Эту экспертизу будут проводить в Главном управлении Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ - ИФ), сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов в разговоре с "Интерфаксом" отказался комментировать информацию о назначении экспертиз, сославшись на наложенные на него ограничения. Он, однако, напомнил, что ранее защита неоднократно указывала на то, что следствие не разъясняет журналисту, в передаче какой конкретно информации он обвиняется.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовал представитель чешской спецслужбы, а в 2017 году журналист передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью: ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 04 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

Новости по теме

Новости

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Путин на фоне IT-успехов Сбера напомнил Грефу о банковских приоритетах

Президент РФ рассказал о создании беспилотных морских судов

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

СКР начал проверку из-за экстренных посадок самолета в Новосибирске

Пандемия коронавируса

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

РСТ сообщил о массовой аннуляции новогодних туров в Петербург

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

"Интерфакс" и Томский госуниверситет договорились о сотрудничестве в IT

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ

Трое человек с оружием попытались прорваться с Украины в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');