ФСБ и ГРУ проверят источники Ивана Сафронова

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следствие назначило компьютерную экспертизу по уголовному делу в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уголовному делу в отношении Сафронова назначена компьютерная экспертиза, которую будет проводить ЦИБ ФСБ (Центр информационной безопасности - ИФ). Экспертиза должна проверить, использовал ли Сафронов для получения информации, передача которой ему инкриминируется, открытые источники", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, по делу Сафронова назначена экспертиза для определения степени секретности и достоверности тех сведений, которые он якобы передал представителю иностранной разведки и которые следствие считает содержащими государственную тайну. Эту экспертизу будут проводить в Главном управлении Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ - ИФ), сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов в разговоре с "Интерфаксом" отказался комментировать информацию о назначении экспертиз, сославшись на наложенные на него ограничения. Он, однако, напомнил, что ранее защита неоднократно указывала на то, что следствие не разъясняет журналисту, в передаче какой конкретно информации он обвиняется.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Советнику главы "Роскосмоса" Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовал представитель чешской спецслужбы, а в 2017 году журналист передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью: ранее он работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.