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Голикова отметила рекомендательный характер ограничений на спиртное при вакцинации

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в четверг заявила, что полного запрета на принятие алкогольных напитков перед и после вакцинации от коронавируса нет, но рекомендуется ограничить прием спиртного.

"Суть (информации - ИФ) сводилась не к запрету, а к ограничению принятия лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему", - сказала она.

При этом Голикова рекомендовала в течение трех дней до вакцинации и в течение такого же времени после прививки отказаться от алкоголя.

"Это очень важно для формирования того иммунитета, который мы все ждем", - заметила она.

"Если мы заболеваем и принимаем лекарственные препараты, чтобы победить недуг, мы тоже в это время не выпиваем. Есть одна просьба: чтобы помочь организму выработать иммунную защиту, немножечко воздержитесь от приема алкоголя и с радостью встретьте Новый год", - добавила она.

Ранее, 4 декабря, Голикова сообщала, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней ограничить употребление алкоголя. Помимо этого, она отметила, что необходимо ограничить употребление лекарств, угнетающих иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцию в общественных местах.

Между тем 8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что планирующим привиться от коронавируса необходимо отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции. Попова отметила, что употребление спиртного влечет напряжение всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

В то же время главный нарколог России Евгений Брюн 8 декабря высказал мнение, что один бокал шампанского на Новый год можно выпить, в том числе вакцинированным от коронавируса.

Татьяна Голикова коронавирус

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