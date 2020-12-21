Нарколог заявил, что алкоголь может ослабить действие COVID-вакцины

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Употребление алкогольных напитков во время вакцинации от коронавируса может привести к неизученным побочным реакциям, в том числе к ослаблению действия вакцины, сообщил президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.

"Ограничение алкоголя во время вакцинации не связано напрямую с угнетением иммунитета, оно связано с побочными эффектами. Взаимодействие вакцины и алкоголя может привести к побочным неизученным эффектам, в числе к ослаблению действия вакцины во время формирования иммунного ответа", - сказал Исаев на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, у переболевших коронавирусом людей часто диагностируется депрессия, однако это не является автоматическим триггером к злоупотреблению алкоголем. Исаев добавил, что, исходя из статистики Минздрава, весной текущего года доля злоупотребляющих спиртным людей составляла 2-3% по всей стране, в отдельных регионах - 5%. Он отметил, что такие показатели считаются незначительным увеличением потребления алкоголя среди населения.

Эксперт также заявил, что изменение отношения к спиртному и реакции организма на него у переболевших коронавирусом людей связано с последствиями болезни. "Происходит изменение работы тех или иных органов, последствия у всех пациентов разные. Если затронут пищеварительный тракт, все реакции и на алкоголь, и на пищу будут извращены", - сказал Исаев.

В преддверие новогодних праздников эксперт посоветовал всем людям употреблять алкоголь в меньшем количестве и с меньшим градусом. Исаев также рекомендовал не смешивать алкоголь разного градуса. "Организм настраивается на переработку определенного количества и градуса алкоголя. Если мы постоянно даем ему разные команды - ему тяжело с этим справляться", - пояснил эксперт.

Ранее виде-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что полного запрета на спиртное перед и после вакцинации от коронавируса нет, но рекомендуется ограничить прием алкоголя. Она рекомендовала в течение трех дней до вакцинации и в течение такого же времени после нее отказаться от алкоголя, чтобы организм после прививки смог выработать иммунную защиту.