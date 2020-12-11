К ремонту моста на острове Русский привлекли французских специалистов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вантовым оболочкам моста на остров Русский во Владивостоке после обледенения во время недавнего ледяного шторма потребуется ремонт, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Представители компании Freyssinet (французская компания, монтировавшая ванты моста - ИФ) прибыли во Владивосток для оценки состояния конструкций моста на остров Русский после обледенения и выработки дальнейших решений", - говорится в сообщении.

Как сообщил директор филиала обслуживающей мост компании ФКУ ДСД "Дальний Восток" (структура Росавтодора) Дмитрий Бабак, французские и российские специалисты провели оценку вантовой и анкерной систем моста и разработали совместный план действий.

"По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части - планируем сделать это с помощью альпинистов", - сказал Бабак, которого цитирует пресс-служба.

Работы по ремонту вантовой системы пройдут под контролем специалистов Freyssinet. До 16 декабря будет разработана технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания также должна разработать и новую программу по безопасному использованию моста, исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения.

Директор проектов направления "Вантовые конструкции" компании Freyssinet Гарен Бертран сообщил, что специалисты готовы к сотрудничеству с российскими экспертами и готовы найти лучшее решение для моста.

"Действительно, с такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни", - отметил он.

При этом закрывать мост на время ремонта не планируется. "Вопрос о перекрытии движения не обсуждался", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства края.

Удар стихии по острову Русский

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста ото льда очищали промышленные альпинисты. Спустя 16 дней движение по мосту возобновилось.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.