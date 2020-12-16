Ноябрьский ледяной шторм повредил почти 80% деревьев во Владивостоке

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - По оценке кооммунальщиков, ноябрьский ледяной шторм повредил почти 80% деревьев и кустов во Владивостоке, сообщила пресс-служба мэрии. В городе до сих пор продолжают убирать сломанные ветви и деревья, на свалки их вывезено почти в общей сложности 800 тонн.

Ранней весной коммунальные службы осмотрят все насаждения и определят, какие из деревьев и кустарников смогут восстановиться, а какие придется полностью убирать.

В ночь на 19 ноября на Приморье обрушился циклон, который принес ледяной дождь, сильный ветер и снегопад и вызвал масштабные сбои в работе транспорта, энерго- и теплоснабжении. Сильнее всего от ледяного шторма пострадали Владивосток и Артем. В этих городах продолжает действовать режим ЧС.