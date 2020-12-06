Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 05.12В России 2 431 731+28 782В мире 66 540 034+640 593

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

С вант моста удалили более двух тысяч тонн льда

Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский
Возобновление движения по Золотому мосту во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона, сообщает обслуживающая организация.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФКУ ДСД "Дальний Восток", "6 декабря с 17:00 (10 часов по Москве) открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный".

По словам директора организации Сергея Петраева, в общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений.

Он рассказал, что альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Очищено 11 тысяч кв.м. поверхности пилонов, отметил Петраев.

Всего на объекте были задействованы 60 человек.

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

Выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Русский мост Владивосток Русский

Новости по теме

Новости

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 4 тыс. кв. метров

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Что произошло за день: суббота, 5 декабря

Пандемия коронавируса

Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Сбербанк сообщил о сбое по картам Visa

Пандемия коронавируса

Предельная цена двух компонентов "Спутника V" составит 1942 рубля

Предельная цена двух компонентов "Спутника V" составит 1942 рубля

Полиция выявила интернет-ресурс по продаже фальшивых справок по COVID

Путин пообещал помочь волонтеру из Италии с гражданством

Путин пообещал помочь волонтеру из Италии с гражданством

Движение по Русскому мосту запланировали возобновить 6 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');