Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

С вант моста удалили более двух тысяч тонн льда

Возобновление движения по Золотому мосту во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Открыто движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона, сообщает обслуживающая организация.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФКУ ДСД "Дальний Восток", "6 декабря с 17:00 (10 часов по Москве) открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный".

По словам директора организации Сергея Петраева, в общей сложности с вант было удалено около 2,3 тысяч тонн ледяных отложений.

Он рассказал, что альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Очищено 11 тысяч кв.м. поверхности пилонов, отметил Петраев.

Всего на объекте были задействованы 60 человек.

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

Выбраться с острова Русский можно было только паромом, к перевозкам подключили четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.