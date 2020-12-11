Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Европейский регулятор обсудит сотрудничество с создателем "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Производители российской вакцины от коронавируса "Спутник V" контактировали с Европейским медицинским агентством EMA, обсуждаются возможности сотрудничества, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы агентства Виолета Пашова.

"На нас вышел производитель и мы обсуждаем с ним дальнейшее сотрудничество с агентством. Производитель, однако, на данном этапе не подавал запроса на научное консультирование", - сказала Пашова.

Она также сообщила, что заявка на допуск на европейский рынок российской вакцины "Спутник V" пока не поступала.

Ранее британская компания AstraZeneca объявила, что проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ.

Спутник V EMA

Новости по теме

Новости

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 превысило 70 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');