Европейский регулятор обсудит сотрудничество с создателем "Спутник V"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Производители российской вакцины от коронавируса "Спутник V" контактировали с Европейским медицинским агентством EMA, обсуждаются возможности сотрудничества, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы агентства Виолета Пашова.

"На нас вышел производитель и мы обсуждаем с ним дальнейшее сотрудничество с агентством. Производитель, однако, на данном этапе не подавал запроса на научное консультирование", - сказала Пашова.

Она также сообщила, что заявка на допуск на европейский рынок российской вакцины "Спутник V" пока не поступала.

Ранее британская компания AstraZeneca объявила, что проведет клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V".

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ.