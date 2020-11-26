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РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"

РФПИ предложил скомбинировать вакцину AstraZeneca со "Спутником V"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцину их производства со "Спутником V", сообщается в твиттер-аккаунте российской вакцины в четверг.

"В настоящее время вакцина AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности", - говорится в сообщении.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации, отмечают в фонде.

О том, что AstraZeneca, вероятно, проведет еще одни испытания разработанной вакцины от коронавируса COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата, заявил агентству Bloomberg в четверг исполнительный директор компании Паскаль Сориот.

"Теперь, когда мы нашли то, что указывает на более высокую эффективность (препарата - ИФ), нам нужно оценить это, так что мы нуждаемся в дополнительных исследованиях", - сказал он.

По его словам, речь может идти о международных испытаниях, однако на этот раз процесс тестирования, вероятно, займет меньше времени, поскольку для уточнения результатов потребуется меньше испытуемых.

Проблемы с испытаниями вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

Однако затем в США сообщили, что более высокая эффективность препарата была отмечена у более молодых испытуемых, а некоторые из участников тестов получили лишь половину дозы из-за ошибки. Подобные данные, отмечает Bloomberg, не нашли отражения в заявлениях AstraZeneca или сотрудничающего с ней Оксфордского университета. В результате, уточняет агентство, нехватка информации вызвала настороженность у экспертов и инвесторов по отношению к потенциальной вакцине.

Bloomberg напоминает, что три вакцины против коронавируса - от AstraZeneca, а также от компаний Pfizer и Moderna - могут получить одобрение со стороны надзорных органов до конца 2020 года.

"Спутник V"

11 августа года вакцина "Спутник V" производства центра имени Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах привито двумя дозами препарата 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тыс.

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