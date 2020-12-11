Дефицит воды добрался до юга Крыма

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Два водохранилища, питающие южный берег Крыма (ЮБК), обмелели.

В результате города Ялта и Алупка, а также еще 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят с понедельника, 14 декабря на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки.

"Вода будет подаваться утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00", - сообщила администрация Ялты.

В графике возможны изменения из-за аварийных ситуаций и технической наладки сети водоснабжения.

Причина отключений - снижение запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

Таким образом, вода по графику вскоре будет в 32 населенных пунктах ЮБК. Именно столько их в муниципальном округе, сказали агентству в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ялты.

Отели южного берега Крыма готовятся к работе в новых условиях.

"У гостиницы есть свои резервы, есть определенный запас воды, который мы пополняем, и в отеле в течение дня всегда есть вода. Единственное - может быть не такой сильный напор, поскольку вода будет подаваться (в городе - ИФ) не постоянно. Думаем, что на работе нашей гостиницы это (графики - ИФ) не отразятся", - сказали агентству в отеле "Бристоль", одной из старейших гостиниц курорта.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году.