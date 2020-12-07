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В Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения подачи воды вводятся со следующей недели для жителей и гостей Ялты.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев, на этот шаг власти пошли из-за обмеления водохранилищ.

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", - сказал Черняев на совещании по вопросам водоснабжения в режиме онлайн.

По его словам, идет поиск новых источников для Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта администрации Ялты, уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума - 17% от общего объема, тогда как в начале лета было 70%. Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период высокого курортного сезона, сейчас он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м.

Крым Ялта

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