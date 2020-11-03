Аномально теплый октябрь не улучшил ситуацию с водохранилищами Крыма

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма сократился в октябре на 8,6 млн кубометров, до 43,8 млн кубов - это в 2,6 раза меньше, чем было год назад, подсчитали синоптики региона.

"Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу ноября составил 43,829 млн куб. м, что на 8,611 млн куб. м меньше, чем месяц назад. Общий суммарный запас (...) к началу ноября 2020 года на 70,066 млн куб. м меньше, чем к началу ноября 2019 года", - сообщает ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" во вторник.

Октябрь-2020 был аномально теплым, средняя температура воздуха по республике - на 5,5°С выше нормы, отмечают метеорологи.

Дожди шли 1-3 октября, 18-19 октября и 29-31 октября (в конце месяца - местами сильные ливни), однако они "не повлияли на уровенный режим рек".

Водная проблема Крыма

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м.

Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе текущего года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште на юге полуострова, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности из-за проблем с водой.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. Финансирование проектов оценивается в целом в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина, которая считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, перекрыла канал, заявляя теперь, что днепровская вода вернется в Крым только после его "деоккупации". Россия подчеркивает, что вопрос полуострова закрыт навсегда, Крым принадлежит ей.