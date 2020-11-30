Симферополь к апрелю почти полностью перейдет на воду из скважин

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Объем поставки питьевой воды в Симферополь, водохранилища которого обмелели, из подземных источников к началу апреля вырастет до 110 тысяч кубометров в сутки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник на совещании по вопросам водоснабжения в режиме онлайн.

По его словам, к 1 апреля планируется завершить плановые буровые работы на нескольких водозаборах для обеспечения подачи воды в Симферополь. В общей сложности из подземных водозаборов планируется подавать 110 тысяч кубометров воды, сказал Аксенов.

Он отметил, что запасы многих скважин оказались выше прогнозных. При этом осадков, которые могли бы пополнить водохранилища, в Крыму пока не ожидают.

Впервые скважины для снабжения Симферополя начали использовать летом. По последним данным компании-поставщика - ГУП "Вода Крыма", в настоящее время город получает более 70 тысяч кубометров из подземных источников, 50 тысяч – из водохранилищ.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С ноября подачу воды в Симферополе ограничили четырьмя часами в сутки. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова, с ноября – в Ялте. В Евпатории отключили горячую воду. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.