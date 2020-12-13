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Попова рассказала, когда в РФ выявили "нулевого" заболевшего COVID-19

Попова рассказала, когда в РФ выявили "нулевого" заболевшего COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Первый заболевший COVID-19 в РФ, с кого в стране началось распространение вируса, был выявлен 1 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1" (ВГТРК) глава службы рассказала, что к 17 марта в РФ был уже был сотый случай заболевания.

"Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта", - уточнила она.

По словам Поповой, самыми первыми случаями COVID-19 в РФ были три случая из Китая, но они не дали толчок к распространению вируса.

"А первыми выявленными случаями, но не давшими распространения, это были случаи, завезенные из Китая. Их было 3, это, в самом деле так. Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также добавила, что пандемический потенциал коронавирса стал понятен российским специалистам уже в январе.

"Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия. В 20-х числах января мы докладывали с Татьяной Голиковой (вице-премьер РФ), с министром здравоохранения президенту, ровно потому, что стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом" - сказала Попова.

По данным оперштаба на 13 декабря, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 080 случаев.

Хроника 09 января – 13 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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