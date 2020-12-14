Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусном COVID-19 в мире на 8:00 понедельника по московскому времени достигло 72 252 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 612 362, выздоровели более 47 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 253 219 инфицированных COVID-19, зафиксировано 299 168 летальных исходов, излечились почти 6,3 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число за истекшие сутки выросло до 9 млн 884 тыс. 100, число скончавшихся - до 143 тыс. 355, поправились более 9,38 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 901 952 заболевших, из них умерли 181 402, вылечились более 6,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 207,7. В США на 1 млн жителей скончались 923 человека, в Индии - 103, в Бразилии - 851.