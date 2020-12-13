Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В России за сутки выявили еще 28 тыс. заболевших коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 6425.
- Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна. На совещании с правительством он заявил, что формулировка министра сельского хозяйства о предполагаемой стабилизации цен на следующей неделе неприемлема.
- The Sunday Times написала, что Навального пытались отравить в России во второй раз. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что это вымысел. По его словам, в больнице, где лечили оппозиционера, существует тройной кордон доступа к пациенту, исключающий появление посторонних.
- Скончался "голос" Кремля. Народному артисту РФ Евгению Хорошевцеву было 76 лет. С 2000 года он был диктором протокольных мероприятий президента РФ.
- Самодельное взрывное устройство нашли в магазине одежды в Петербурге. Подозрительную бутылку с горючим, будильником и батарейками обнаружили в магазине на первом этаже жилого 9-этажного дома.
- Песков опроверг слухи о жизни Путина в бункере. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево, откуда ездит в Кремль.