Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили еще 28 тыс. заболевших коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 6425.

- Путин назвал недопустимым подорожание макарон при высоком урожае зерна. На совещании с правительством он заявил, что формулировка министра сельского хозяйства о предполагаемой стабилизации цен на следующей неделе неприемлема.

- The Sunday Times написала, что Навального пытались отравить в России во второй раз. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что это вымысел. По его словам, в больнице, где лечили оппозиционера, существует тройной кордон доступа к пациенту, исключающий появление посторонних.

- Скончался "голос" Кремля. Народному артисту РФ Евгению Хорошевцеву было 76 лет. С 2000 года он был диктором протокольных мероприятий президента РФ.

- Самодельное взрывное устройство нашли в магазине одежды в Петербурге. Подозрительную бутылку с горючим, будильником и батарейками обнаружили в магазине на первом этаже жилого 9-этажного дома.

- Песков опроверг слухи о жизни Путина в бункере. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево, откуда ездит в Кремль.