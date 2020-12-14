СКР попросили проверить действия Михаила Меня на посту главы Минстроя

Михаил Мень у здания Басманного суда Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Симферопольское ООО "Крымстрой-мастер" обратилось в Генпрокуратуру и СКР с просьбой проверить аудитора Счетной палаты Михаила Меня во время его работы главой Минстроя РФ: по мнению представителей строительной организации, ей был нанесен многомиллионный ущерб из-за действий бывшего руководства министерства, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей компании.

Представители "Крымстрой-мастера" просят проверить действия Меня, а также заместителя министра Никиты Стасишина и нынешнего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Претензии симферопольской компании связаны с элитным ЖК "Омега-2" в Севастополе. Его еще в 2007 году начала строить украинская компания "Югмонолитспецстрой".

"Но уже через год, распродав большинство квартир, застройщик перестал выполнять свои обязательства, в 2010 году в отношении компании начали процедуру банкротства", - пишет "Ъ". В 2011 году арбитражный управляющий банкрота заключил договор с "Крымстрой-мастером" на продолжение работ.

В 2017 году в арбитражный суд обратилась компания "Интерстрой" с заявлением о намерении приобрести права застройщика ЖК "Омега-2". Владелец компании - тогдашний депутат Госсовета Крыма, ныне вице-премьер региона, курирующий вопросы строительства и реализации ФЦП, Евгений Кабанов, отмечает газета. Минстрой представил в арбитраж заключение, согласно которому суд вынес решение в пользу "Интерстроя".

Однако в "Крымстрой-мастере" утверждают, что Кабанов при поддержке Меня, бывшего тогда главой Минстроя, "незаконно присвоил себе их имущество на более чем 700 млн руб.", пишет "Ъ".

"Мы вложили 150 млн руб., почти достроили 124-квартирный дом, готовность объекта составляла 94%", - заявил газете представитель компании Валерий Петров. Однако Мень подписал документы о передаче прав застройщика ЖК "Интерстрою", хотя с "Крымстрой-мастером" уже были заключены договоры, отметил Петров.

В "Интерстрое" вышеупомянутые обвинения отвергли. Там заявили, что правоохранительные органы неоднократно проверяли все обстоятельства и не нашли в действиях судебных органов и внешнего арбитражного управляющего "Югмонолитспецстроя" ничего незаконного.

"Они ("Крымстрой-мастер" - ИФ) заключили договор достройки объекта в 2011 году, а к 2016 году, когда общее собрание дольщиков передало нам право на завершение объекта, не сделали ровным счетом ничего", - сказал сам Кабанов. Он также отметил, что "Интерстрой" прошел много судов, "доказав свою правоту" в данном деле.

Адвокат Меня Мурад Мусаев заявил "Ъ", что не знает о конфликте в Крыму, и не стал комментировать перспективы обращения строительной компании в СКР.

Дело Михаила Меня

Аудитору СП Меню было предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (ч. 4 ст. 160 УК, статья о присвоении или растрате, совершенном организованной группой или в особо крупном размере). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ему вменяют действия, совершенные в период, когда он был губернатором Ивановской области.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в СовФеде заявил, что показания на Меня дал в том числе Павел Коньков, сменивший его на посту ивановского губернатора.

Кроме Меня и Конькова, по делу проходит также управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Гришин и Коньков были арестованы еще летом 2019 года.

По версии следствия, бенефициары группы "Продо", узнав, что регионы получат бюджетные кредиты для покрытия дефицитов бюджета, создали организованную группу для хищения этих денег у Ивановской области и вовлекли в эту группу Меня. Из этого кредита 700 млн рублей в виде займа получило входящее в "Продо" ОАО "Ивановский бройлер". Деньги ему дали в рамках помощи малому и среднему бизнесу, к которому компания не относится. После этого деньги были похищены, считают в СК.

Вину Мень не признает и считает свое преследование недоразумением. По словам его адвоката Мурада Мусаева, Мень намерен давать следствию развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

19 ноября Басманный суд на два месяца запретил Меню "определенные действия". До 18 января аудитору СП запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.