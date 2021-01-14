Адвокат аудитора Меня сообщил, что расследование его дела завершено

Михаил Мень после задержания переболел коронавирусной инфекцией

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи завершили сбор доказательств по делу аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Защита уже начала изучать материалы дела. Меню вменяют растрату 700 млн рублей из бюджета региона. Басманный суд продлил ему меру пресечения до 28 февраля.

"После задержания, скорее всего, даже в процессе задержания, Михаил Александрович заразился коронавирусом и довольно трудно его перенес. Не успел он вылечиться, как ему объявили о завершении следственных действий", - рассказал Мусаев "Интерфаксу".

Для его подзащитного предварительного следствия фактически не было, "он не был допрошен по существу дела, хотя ходатайствовал об этом, с ним не произведено ни одной очной ставки и так далее", добавил адвокат.

Мень был задержан 19 ноября. Суд оставил его на свободе под запрет определенных действий. Ему можно выходить из дома только на двухчасовую прогулку, запрещено общаться с определенным кругом лиц, пользоваться интернетом и почтой.

По версии следствия, Мень в 2011 году присвоил 700 млн рублей бюджетных средств. Будучи губернатором Ивановской области,он "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области", утверждают в СК. По указаниям Меня были приняты региональные нормативно-правовые акты, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов пролучила 700 млн рублей. Участники преступной группы эти деньги украли, говорилось в сообщении СК.

До Меня обвиняемыми по этому делу стали бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Мень вину не признает.