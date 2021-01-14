Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 348 199+744 289

Адвокат аудитора Меня сообщил, что расследование его дела завершено

Михаил Мень после задержания переболел коронавирусной инфекцией

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи завершили сбор доказательств по делу аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Защита уже начала изучать материалы дела. Меню вменяют растрату 700 млн рублей из бюджета региона. Басманный суд продлил ему меру пресечения до 28 февраля.

"После задержания, скорее всего, даже в процессе задержания, Михаил Александрович заразился коронавирусом и довольно трудно его перенес. Не успел он вылечиться, как ему объявили о завершении следственных действий", - рассказал Мусаев "Интерфаксу".

Для его подзащитного предварительного следствия фактически не было, "он не был допрошен по существу дела, хотя ходатайствовал об этом, с ним не произведено ни одной очной ставки и так далее", добавил адвокат.

Мень был задержан 19 ноября. Суд оставил его на свободе под запрет определенных действий. Ему можно выходить из дома только на двухчасовую прогулку, запрещено общаться с определенным кругом лиц, пользоваться интернетом и почтой.

По версии следствия, Мень в 2011 году присвоил 700 млн рублей бюджетных средств. Будучи губернатором Ивановской области,он "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области", утверждают в СК. По указаниям Меня были приняты региональные нормативно-правовые акты, по которым компания "Ивановский бройлер" под видом займов пролучила 700 млн рублей. Участники преступной группы эти деньги украли, говорилось в сообщении СК.

До Меня обвиняемыми по этому делу стали бывший первый вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Мень вину не признает.

Михаил Мень Мурад Мусаев Ивановская область Счетная палата Ивановский бройлер СКР

Новости по теме

Новости

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

Около 10 млн россиян отправились в поездки по РФ в новогодние каникулы

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара
Пандемия коронавируса

Крым за сутки побил антирекорд по COVID после улучшения в праздники

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации

Забивший до смерти педофила уфимец получил восемь лет строгого режима

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года

Навальный находится в розыске в России с конца прошлого года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');