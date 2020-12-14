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Водопады на юге Крыма будут использовать для подачи воды населению

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Осадки пополнили пересохшие летом водопады на юге Крыма, что позволит использовать их как дополнительные источники для обеспечения водой местных жителей, сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко.

"Спасибо богу, спасибо дождям, которые были. Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения - это наши водопады", - сказала Павленко в понедельник на совещании по вопросам водоснабжения Крыма в режиме онлайн.

Всего она перечислила три водопада, которые в общей сложности пополнились на 20 тыс. кубометров. Кроме того, Ялта, два водохранилища которой обмелели после курортного сезона, начала брать воду из озера Могаби, идет работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

Благодаря всем этим источникам шестичасовой график подачи воды жителям ялтинского региона, введенный с понедельника, станет условным, отметила сити-менеджер. "Некоторые регионы в Ялте будут не круглосуточно, но более-менее постоянно получать воду", - пояснила она.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.

Крым Янина Павленко

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