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Минсельхоз допустил введение экспортной пошлины на подсолнечное масло

Министр Дмитрий Патрушев заявил, что возможен также отказ от пошлины на ввоз тростникового сахара-сырца

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть введена с 21 декабря, если цены на него не снизятся, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, которое в понедельник провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Мы сегодня с утра еще дополнительно с Минсельхозом прорабатывали размеры этих пошлин, решение найдено, до конца дня соответствующий проект постановления будет представлен в правительство", - сказал Решетников.

Он отметил, что предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться.

"Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке на семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина в 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление правительства подписано 9 декабря", - напомнил министр экономического развития.

Он также отметил, что Россия может отказаться от пошлины на ввоз тростникового сахара-сырца, если цены производителей не изменятся.

В ходе заседания министр заявил, что до 20 декабря производители сахара и подсолнечного масла должны заключить соглашения о ценах с ритейлом.

На прошлой неделе о необоснованности роста цен на продукты заявили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. Ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура.

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев

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