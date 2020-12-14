Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 72 252 541+547 656

Суд на Урале не стал арестовывать мать, державшую в шкафу грудную дочь

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области избрал меру пресечения жительнице Карпинска, подозреваемой в истязании грудной девочки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следственный отдел СК России обращался в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд избрал иную меру пресечения - в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту обнаружения в доме жительницы Карпинска истощенной грудной девочки. Ребенка санавиацией доставили в екатеринбургскую больницу, а женщину поместили в больницу на психологическое обследование.

В РоссииМВД проверит версию послеродовой депрессии у матери девочки, найденной в шкафуЧитать подробнее

По данным екатеринбургского портала Е1, женщина, у которой уже было двое детей, полгода держала дочь в шкафу в своей квартире. Окружающим она сказала, что ребенок умер. Девочку случайно обнаружили в шкафу знакомые женщины. Они забрали ребенка, вызвали "скорую" и полицию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" сообщили, что подозреваемая в женской консультации в время беременности на учете не состояла, поэтому устанавливается, является ли она матерью истощенного ребенка.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в свою очередь уточняла, что по данному факту расследуется еще одно дело по статье "истязание". По информации надзорного ведомства, девочка была рождена, предположительно, в конце апреля не в роддома, документы на ребенка мать не оформляла. Семья прежде на профилактическом учете не состояла.

Региональный детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил агентству в понедельник, что девочка выписана из больницы Екатеринбурга и переведена в госучреждение до принятия решения по уголовному делу и генетическим экспертизам.

В пресс-службе областной детской клинической больницы N1 Екатеринбурга агентству уточнили, что девочку выписали в конце прошлой недели. Там отметили, что состояние у нее стабильное, вес - более 6 кг.

Свердовская область Карпинск

Новости по теме

Новости

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек
Миллиарды полковника Захарченко

Подругу Захарченко оштрафовали на 350 тыс. руб. из-за конфискованного Mercedes

СКР попросили проверить действия Михаила Меня на посту главы Минстроя

СКР попросили проверить действия Михаила Меня на посту главы Минстроя

Совершен испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"

"Ъ" узнал о возможном закрытии двух генконсульств США в России

"Ъ" узнал о возможном закрытии двух генконсульств США в России

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье

Лавинная опасность объявлена в нескольких районах Камчатки

Правительству предложат заморозить цены на сахар и масло на три месяца

Правительству предложат заморозить цены на сахар и масло на три месяца

Дело об убийстве завели после смерти под Петербургом фигуранта "Миротворца"

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');