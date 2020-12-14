Суд на Урале не стал арестовывать мать, державшую в шкафу грудную дочь

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области избрал меру пресечения жительнице Карпинска, подозреваемой в истязании грудной девочки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следственный отдел СК России обращался в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд избрал иную меру пресечения - в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту обнаружения в доме жительницы Карпинска истощенной грудной девочки. Ребенка санавиацией доставили в екатеринбургскую больницу, а женщину поместили в больницу на психологическое обследование.

По данным екатеринбургского портала Е1, женщина, у которой уже было двое детей, полгода держала дочь в шкафу в своей квартире. Окружающим она сказала, что ребенок умер. Девочку случайно обнаружили в шкафу знакомые женщины. Они забрали ребенка, вызвали "скорую" и полицию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" сообщили, что подозреваемая в женской консультации в время беременности на учете не состояла, поэтому устанавливается, является ли она матерью истощенного ребенка.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в свою очередь уточняла, что по данному факту расследуется еще одно дело по статье "истязание". По информации надзорного ведомства, девочка была рождена, предположительно, в конце апреля не в роддома, документы на ребенка мать не оформляла. Семья прежде на профилактическом учете не состояла.

Региональный детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил агентству в понедельник, что девочка выписана из больницы Екатеринбурга и переведена в госучреждение до принятия решения по уголовному делу и генетическим экспертизам.

В пресс-службе областной детской клинической больницы N1 Екатеринбурга агентству уточнили, что девочку выписали в конце прошлой недели. Там отметили, что состояние у нее стабильное, вес - более 6 кг.